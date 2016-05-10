الحيّ و الحُرّ !

أحاول استعادة بعضاً مما قلته في حوار تلفزيوني سعدت بتسجيله أمس لتلفزيون أبوظبي ، حول القراءة ، قد لا أكون كما أظن نفسي جيداً في الكتابة لكنني على يقين من أن حالي فيها أفضل من حالي في المشافهة :

****

نعرف أن المجتمع منفتح فكرياً و ثقافياً في حالة واحدة .. حينما نجده يسمح لمفكريه بالخطأ ، على قدر هذه المساحة يكون المجتمع منفتحاً و حراً ، المجتمع الذي يتيح للموهوبين و أصحاب الفكر العمل و الإنتاج مجتمع حي ، لكنه ليس بالضرورة حراً ، لكن المجتمع الحر هو حيّ بالضرورةً ، الحرية فضاء مغامرات ، و لا مغامرة دون امكانية وقوع زلل ، المجتمعات التي تسمح لمفكريها بمساحات من الخطأ في التفكير و التنظير ، تكسب كثيراً من الصواب في مسيرتها ، إذ ليس على المفكر أن يقول لك ما أنت مقتنع بصوابه أصلاً ، أنت لن تمشي في دروب جديدة ما لم " تنحرف " قليلاً عن دروب معبّدة و ممهّدة من قبل !

***

لماذا نقرأ و لماذا نكتب ؟

نقرأ لنفهم الحياة و نكتب لنفهمها أكثر ، الحياة غير مشغولة بأن تفهمنا ، في الكتابة نعيد القراءة مرتين و الف مرة أيضاً ، لماذا نشطب .. لأن الكلمة لم تتفق مع ما نحسه ، و لو كنا نعرف ما نحسه أصلاً قبل الكتابة لكتبناه مباشرة دون شطب و تنقيح ، نحن لا نقع عليه الا لحظة الكتابة ، يكون قبلها مقروءاً فقط ، و المقروء مثل العطر لا يُمسك ، لا بد من وضعه في حيّز و شكل ، الكتابة تفعل هذا ..