الربيعة يعلن تطوير "الصحة" في 11 خطوة

عقد وزير الصحة الجديد توفيق الربيعة اجتماعاً مع بعض القيادات بالوزارة لتطبيق الخطة التي يعتزم تنفيذها ضمن الأهداف الأولية للوزير الجديد.

وفيما يلي أبرز النقاط التي سوف يطبقها الوزير توفيق الربيعة:

أولا: التحول إلى وزارة إلكترونية يمكن التحكم في أي مستشفى أو مركز صحي أو أي منشأة صحية سواء حكومية أو أهلية من داخل الوزارة ومتابعة سير العمل عن بعد.

ثانيا: تطبيق التوقيع الإلكتروني نظام البصمة.

ثالثا: توجيه جميع الأطباء الاستشاريين والأخصائيين إلى ملاكاتهم الوظيفة وعدم تسليمهم أي منصب إداري أو فني بتاتا.

رابعا: منع جميع الأطباء غير السعوديين من أي تكليف في أي عمل إداري سواء مرتبط بعمل فني أم لا.

خامسا: حصر جميع الأطباء أو الفنيين الحاصلين على شهادة إدارة أعمال أو إدارة مستشفيات أو إدارة موارد بشريه أو إدارة عامة لكي يتم توجيههم للأعمال الإدارية المرتبطة بعمل فني.

سادسا: عدم التجديد لأي طبيب غير سعودي أمضى أكثر من 10 سنوات و15 سنة للاستشاري.

سابعا: فتح عيادات تخصصية داخل المراكز الصحية.

ثامناً: منح جميع القطاعات الصحية استحقاقها المالي بداية كل عام مالي.

تاسعا: إيقاف جميع البدلات عن أي طبيب أو فني يعمل منصب إداري حتى تتم مباشرته في عمله الافتراضي إجبارياً.

عاشراً: تشكيل لجنه الانضباط الإداري الالكتروني من داخل وزارة الصحة.

إحدى عشر: تفكيك إي إدارة ما لم تكن ضمن هيكلة وزارة الصحة والمعتمدة من قبل الجهات العليا مسبقاً.