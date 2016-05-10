الرياض.. الإطاحة بعصابة سرقت 10 ملايين ريال

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من ثمانية جناة "سعودي وستة يمنيين ونازح"، إثر تورطهم في التخطيط والقيام بسرقة مبالغ نقدية من إحدى شركات الصرافة والحوالات المالية.

في التفاصيل، تلقت عمليات إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً من أحد موظفي شركة متخصصة في الصرافة والحوالات المالية مفاده دخول أربعة أشخاص ملثمين مقر الشركة وقام أحدهم بإشهار سلاح من نوع مسدس، كما قاموا بتكبيل أيدي أفراد الحراسة والموظفين بقيود بلاستيكية وسرقة مبالغ مالية قاربت العشرة ملايين ريال من عملات مختلفة وتجريدهم من هواتفهم الجوالة، كما قاموا بإتلاف جهاز التسجيل المرتبط بكاميرات المراقبة ولاذوا بالفرار.

وبالنظر للجرأة والدقة في التنفيذ التي ظهرت من خلال المعاينة، أسندت مهمة البحث عن الجناة وكشف هويتهم وضبطهم إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، التي قامت من جانبها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات البحثية، وأسفرت عن حصر الشبهة في أحد الأشخاص "يمني الجنسية"، ومن خلال جلسات التحقيق، أقر بالتخطيط لسرقة الشركة بمشاركة زميل له يمني الجنسية وستة آخرين "سعودي ونازح وأربعة يمنيين" موزعين الأدوار فيما بينهم، وبناء على المعلومات المتوفرة تم إعداد عدة كمائن قبض فيها على جميع المتهمين، وضبط أجزاء من المبلغ المسروق بحوزة كل منهم.

وفي وقت لاحق تم التوصل إلى مبلغ أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وعشرين ألف ريال، ومبلغ أربعين ألف دولار أميركي وجد بداخل حقيبة تم حفظها من قبل أحد الجناة لدى أحد معارفه على سبيل الأمانة.