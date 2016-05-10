ثقافة شعرية رياضية في مدخل جامع

لن يطول الحديث عن حساب (الجُمّل) وهو يتألف من الأحرف الهجائية للغة العربية من (29) حرفاً، أما الأحرف الأبجدية فهي (28) حرفاً، على اعتبار أنه لا فرق بين الألف والهمزة في الأبجدية. وما يهمنا هنا الترتيب الأبجدي، وارتباط هذا الترتيب بما يسمى حساب الجمّل، وهو حساب استخدم في اللغات السامية، ومن هنا نجد أن الأبجدية العبرية تتطابق مع الأبجدية العربية إلى حد معروف ومُتفق عليه.

ليس من السهل معرفة أساس الترتيب الأبجدي وما ارتبط به من حساب في اللغات السّامية، إذ تعددت الأقوال في ذلك بحيث يصعب الجزم أو الترجيح. وقد يكون لهذا الحساب أساس ديني، فرجال الدين اليهودي يستخدمونه كثيراً، وقد استخدمه المسلمون في التأريخ، وبالغت المتصوفة في استخدامه، كما استخدمه أهل السحر والكهانة، والشعوذة. ولا يبعد، كما قلنا، أن يكون لهذا الحساب أساس ديني ثم دخله التحريف والتبديل والتوظيف السيئ.

ولن أطيل، فشرحهُ موجود في مقدمات القواميس والمعاجم العربية، وأخص قاموس المُنجد. كذلك توجد مواقع في الشبكة استقيتُ منها هذه المعلومات، وقبلها اتصلتُ بالدكتور فريد بن عبدالعزيز الزامل، وعرضتُ عليه أبيات شعر في كتابة جدارية مكتوبة على يسار الداخل إلى المسجد الجامع في عنيزة. وقد كُتبت بخط أنيق وتشكيل بديع على خلفية من الجص، وتقول:

جدْ بالرضا واعط المُنى + من ساعد في ذا البنا

تاريخهُ حين انتهى + قول المُنيب "اغفر لنا"

والشهر في شوّاليا + ربي تَقبّل سعينا

وكان البعض من الناس يرون فيها فقط شعراً مقفّى وموزوناً بعناية فائقة وأعتقد أن الآباء مروا بثقافة فنيّة شعراً ونثراً ونحواً وصرفاً. وأدناه شرح عبارة (اغفرلنا)- مُشتملاً فيها الحساب المذكور.

العبارة: اغفر لنا.

ا=1

غ=1000

ف=80

ر=200

ل=30

ن=50

ا=1

1+1000+80+200+30+50+1= 1362= هجرية.

* نقلاً عن "الرياض"