صحف السعودية: سنشهد تمكيناً للعمل الثقافي

اهتمت صحف السعودية بالعديد من القضايا والملفات الراهنة في الشأن المحلي، أهمها ما جاء الثلاثاء تحت عنوان "هيئة الثقافة وتحولات الرؤية"، في صحيفة "الشرق".

وذكرت الصحيفة أن رؤية السعودية المستقبلية التي أطلقها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تضمن توزيع المهام والأدوار بين القطاعات، ومن بينها تكوين هيئة خاصة بالثقافة، معتبرة أن الوضع الثقافي في السعودية ما زال في حالة مرتبكة وغير مستقرة بين أوضاع المثقفين وتنوع الأدوار وتوزيعها بين مهام وزارة الثقافة والإعلام التي تهتم بجميع المكون الثقافي والأجهزة الرسمية، وتحتوي على كثير من الرؤية التي لم تعد تواكب عصر التغير المقبل.

وقالت الصحيفة: "وتوقَّع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن تمنح هذه الهيئة العمل الثقافي والأدبي والفني مزيداً من الحضور المحلي والخارجي، وقال إن إنشاء الهيئة سيمثل انطلاقةً إضافيةً ونوعيةً في الإجراءات المتنوعة التي تدعم المؤسسات الثقافية المختلفة حكوميةً وأهليةً، بما يعزِّز أدوارها وحضورها على مختلف الصعد، ويمنحها مساحةً أكبر في مفهوم صناعة العمل الثقافي بمختلف جوانبه إدارياً واقتصادياً".

وفسرت الصحيفة كلام الوزير الطريفي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين العمل الثقافي من تجاوز الحالة البيروقراطية، ومزيدا من الفعاليات والمهرجانات التي تستطيع أن تخدم الرؤية الثقافية المقبلة. وأضافت: "إننا اليوم مقبلون على مرحلة ثقافية متغيرة تحتاج من كافة المثقفين إلى أن يلتفوا حول هيئتهم الجديدة، ويؤسسوا للعمل الثقافي من خلال مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات ثقافية تستطيع أن تضيف الجديد، وتكسر السائد وتغير الوجه الثقافي القديم الذي دأبت بعض الأندية الأدبية على تكراره في مهرجاناتها ومشاركاتها الدولية".

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بانتظار أن يستعيد المسرح والتشكيل دوره الحقيقي والرعاية الدائمة من قبل الجهات الرسمية والدعم الأهلي لتقديم عمل حقيقي، يدعم الرؤية الحديثة في نقل السعودية وتحولاتها الاستراتيجية.

يذكر أن مثقفين تفاعلوا مع القرار الملكي بإنشاء هيئة للثقافة يترأسها وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، ورأوا أن من شأن القرار اهتمام المملكة بالثقافة ومردودها الإيجابي على المجتمع بجميع أطيافه.

من جهتها، قالت صحيفة الحياة بنسختها السعودية، إن وجود هيئة للثقافة يزيد فرص التفاؤل في ما يخص رعاية المبدعين وإقرار الجوائز وبرامج الدعم وتعزيز فرص وجود أسماء جديدة عبر تحالفات مع قطاعات التعليم العام والجامعي، وكثير من هذه الجوانب مفقود أو هزيل جداً.