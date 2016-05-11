السعودية.. 6 سنوات سجن لـ"داعشية" بايعت البغدادي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، والمنع من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة على "داعشية" بايعت البغدادي، وأنتجت مقاطع فيديو مخالفة ووزعت منشورات "فكوا العاني".

ووجه المدعي العام لائحة اتهام ضد المواطنة، والتي تبلغ من العمر 27 عاما وتحضّر للدراسات عليا، شملت الخروج على ولي الأمر بإعداد وإنتاج ما يمس بالنظام العام، وتهريبها لـ30 قصاصة ورقية لخالها السجين في قضايا أمنية.

كما ضمت اللائحة مبايعتها لزعيم تنظيم داعش، وتواصلها عبر تويتر مع عدد من المعرفات التابعة للتنظيم، إضافة إلى نشرها لتغريدات تؤيد بعض الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في المملكة. وكانت محكمة الاستئناف الجزائية قد نقضت حكما على المتهمة بالسجن لمدة سنة ونصف، وأعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لتصدر الأخيرة حكمها على المتهمة بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة.