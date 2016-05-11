تحت قبّة مجلس الشورى

اعترفتُ أمام (بعض) أعضاء مجلس الشورى أنني سألت بعد الموافقة على تلبية الدعوة أين موقع المجلس. فدُهش الداعي وسأل: بجد لا تعرف موقع مجلس الشورى يا عبدالله؟

قلت له إنني لم أك في يوم هازلاً وقت الجد، فما بالك وأنا أحادث ممن يُفترض فيهم أن يكونوا "صوت الشعب"، وأضفت ألا يدل جهلي بموقع المجلس على جهل آخر بما تفعل نخبة اُختيرت بأن تمثلنا وتناقش قضايانا وهمومنا؟

ثم انني أشعر بفوبيا الأماكن اللامعة الفخمة وواجهات الرخام والبوابات المُذهّبة! فلا أسير إلاَ بجانب كعوب الجدران الحميمية ذات الظل المُطمئن.

أما بعد:

فقد حلّ كاتب هذه السطور مع زملاء من كُتّاب وكاتبات الرأي في صحافتنا (المطبوعة) ضيوفاً على مجلس الشورى بدعوة منهم في بحثٍ لعقد شراكة بين المجلس وبين وسائل الإعلام (كتّاب الرأي تحديداً) والمثقفين وخرج كل منّا ربما بانطباع مختلف أو هكذا بدا لي بجلسة الحوار الطويلة في خاتمة الزيارة.

أول معلومة اتضحت لنا والتي ما فتئ قادة المجلس يكررونها علينا طوال الزيارة تصحيح اعتقاد البعض بأن مجلس الشورى برلمان وهو ليس كذلك البتّة، فمجلس الشورى في بلادنا (حسب قولهم) لا يقوم مقام البرلمان رغم التشابه في المهمات لهذا عليكم (أي نحن كتّاب الرأي) تصحيح هذا المفهوم والاستناد على نظام المجلس وما أُوكل إليه من مهام.

عدتُ إلى نظام المجلس وما جرى عليه من تعديلات لاحقة بأوامر ملكيّة وراجعت المهام المنوطة به فوجدت بأنها (أي المهام) لا تختلف كثيراً عن مهام أي برلمان في العالم حيث المهمّة الرئيس للمجالس النيابية والبرلمانات الحق في اصدار القوانين والقواعد العامة التي تُنظّم علاقة الناس داخل كيان الدولة والقيام بالدور الرقابي.

نصّت المادة الثانية عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي على "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدّل بموجب مراسيم ملكية (بعد) دراستها من مجلس الشورى".

وكذا المادة الثالثة والعشرون أيضاً تنص على "لمجلس الشورى اقتراح تعديل مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يُقرره المجلس للملك".

هذا يدل على أن دور المجلس الأساس هو دراسة الأنظمة وتعديلها أو اقتراح أنظمة جديدة ثم القيام بالدور الرقابي على أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية. وأيضاً هناك مشترك آخر وهو أن عدد الأعضاء في أي برلمان في العالم يفوق عدد أعضاء السلطة التنفيذية (الوزراء) وهذا هو حال مجلس الشورى لدينا.

إذاً يجوز القول أن مجلس الشورى يمثل برلماناً مع اختلاف يعرفه الجميع وهو أن البرلمان في العادة يتكوّن من أعضاء منتخبين شعبياً بينما المجلس لدينا معين.

سأختم بذات الاقتراح الذي طرحته في جلسة الحوار تلك وأقول إن علاقة الناس بعضهم ببعض وكذا علاقتهم بأجهزة الدولة تحكمها القوانين والأنظمة وهي بمثابة العصب في جسد أي وطن، ويتكوّن عصب بلادنا من 400 نظام ولائحة وبروتوكول بالإضافة الى الاتفاقيات مع أطراف خارجية ومعظم تلك الأنظمة (القوانين) قد تجاوزها الزمن فاملأوا جداول أعمال جلساتكم في تحديث وتجديد تلك القوانين لتتناسب مع مستجدات الحياة وسيعرف الناس حينها أن كفّة المجلس لا تميل لطرف بل في صفّ القانون والصالح العام.

*نقلاً عن "الرياض"