السبهان: سياسة السعودية ترفض دعم الميليشيات المسلحة

أكد سفير السعودية في العراق، ثامر السبهان، وجود من يطالب بإنشاء ميليشيات أو الدعم بالسلاح في العراق، مشيراً إلى أن الدعم بالسلاح ليس من سياسية السعودية.

وغرّد السبهان على تويتر، قائلاً: "في العراق من يطالب بإنشاء ميليشيات أو الدعم بالسلاح وهذه ليست سياستنا، نحن نقول توحدوا وتسامحوا واجعلوا الوطن الموحد همكم وهذا أنفع سلاح لكم".

ونوه سفير السعودية في العراق ثامر السبهان إلى أن أولى طائرات المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستتوجه إلى بغداد خلال الساعات القادمة لمساعدة العراقيين.

وقال في تغريدة: "تتجه إلى بغداد خلال الساعات القادمة أولى طائرات المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين لإخواننا في العراق وستتوالى بعدها باقي الطائرات".

ويتجاوز عدد أفراد البعثة السعودية في العراق 50 شخصاً. وكان السبهان أشار إلى أن البعثة تحمل في أيديها رسائل سلام ومحبة ونماء وإخاء إلى الشعب العراقي.

وقال: "نسعى إلى العمل على تخطي الصعوبات والتحديات التي يمر بها العراق، وأحيي في العراقيين جميعهم عروبتهم ووطنيتهم، ونسعد بالعمل معهم، ونتطلع إلى الإسهام في تقريب وجهات النظر، وإبعاد مخاطر التطرّف والإرهاب التي يعاني منها العراق".