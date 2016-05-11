70 مهرجاناً سياحياً في "صيف السعودية 37"

تعلن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، فعاليات وبرامج "صيف السعودية 37" في الواجهة البحرية بالدمام.

ويتضمن "صيف السعودية" الذي ينظم خلال إجازة الصيف التي تقارب 115 يوماً، أكثر من 70 مهرجاناً سياحياً، و620 نشاطاً في جميع مناطق المملكة، تتنوع بين الثقافي والتراثي والرياضي والمغامرات والشبابي والبيئي والترفيهي والتسوق، بنسبة زيادة 30 في المئة عن العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للتسويق والبرامج حمد آل الشيخ أن مناطق المملكة بدأت استعداداتها لإطلاق فعالياتها وبرامجها السياحية. وعدت المهرجانات الصيفية الحدث السياحي الأبرز الذي ينتظره السائح السعودي في الداخل.

وقال آل الشيخ: "إن الهيئة وشركاءها تعمل على إطلاق المهرجانات الصيفية والتي يتوقع أن تشكل حافزاً للسائح وانطلاقة إلى آفاق جديدة معتمدة على رصيد معتمدة وافر من الأعوام السابقة".

وسيتم تنظيم المزيد من البرامج السياحية وتطويرها عن العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 70 برنامجاً، وتوفير برامج سياحية في وقت كاف قبل الصيف، وأيضاً تصميم أكثر من 100 برنامج لرحلات "عيش السعودية" في مختلف مناطق المملكة، لزيارة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف ومعالم التطور الثقافي والاقتصادي والحضاري والأهالي.