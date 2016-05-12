أمراض التنمية..

من المعروف أن الاعتبار بالأحداث لا يورث الندامة، وأن الوقاية خير من العلاج، ومعالجة أي مرض تكون بالبحث عن أسبابه لا عن أعراضه، وللتنمية أمراض تصيب جسد الدول فتنهكها، وتنقص من الغاية التي على أساسها تقر الخطط التنموية وتنفذ.

في المملكة مررنا بتسع خطط تنموية كان لها ثمار حصدناها اليوم على الرغم من المثالب والأخطاء التي قيل وكتب عنها الكثير، ولسنا هنا اليوم في صدد البكاء على اللبن المسكوب، لكن أبرز ما شاب تلك الخطط ؛ عدم مثالية ما تحقق من نتائج وحجم الأخطاء التي لم نتعلم منها بالرغم من تلاحق السنين، فرحّلنا مشاكل كل خطة للخطة التي تليها، لنتفاجأ بحجم من الإشكاليات المتراكمة والمزمنة التي لم تعالج، وهذا أنتج لنا أمرين؛ الأول وجود وزارات مترهلة مكافحة للتطور والجودة في العمل وتعاني جراء ذلك من عدة "أمراض" أبرزها الفساد، الأمر الثاني الخلل في توازن التنمية وهو ما سنركز عليه في مقالنا.

يعني الخلل في توازن التنمية افتقار مناطق في الدولة إلى المظاهر التنموية، فحجم الأموال التي أُنفقت تحت عناوين مشروعات ومرافق بعضها ملياري افتقرت إلى التوازن، فالمدن الكبرى زخرت بمشروعات متنوعة أغلبها يتعلق بالبنية التحتية، وذلك ساهم في تطويرها، وقد يكون مرد ذلك إلى تمركز السكان والمؤسسات الحكومية فيها، بينما نال بعض المدن القليل من النصيب التنموي، وهذا قاد سكان تلك المدن إلى الهجرة إلى المدن الكبرى والتزاحم فيها ونحوها، وأنتج ذلك ضغطاً على المرافق والبنية التحتية، وازدحاماً شديداً نراه جلياً على الطرقات التي لم تكن بهذه الكارثية في الازدحام قبل عدة سنوات، ولو تنبه المخطط إلى حجم الضرر الذي يلحق بالمدن الكبرى جراء التنمية غير المتوازنة لأدار بوصلة المشروعات نحو مدن الأطراف والضواحي التي لم يعد أبناؤها يزورونها إلا في العطل.

نقول ذلك ونحن نتهيأ لدخول عصر تنموي تاريخي وفق "رؤية 2030"، ويخبرنا التاريخ أن خطط التنمية قد تصاب بأمراض، فالصين على الرغم من التنمية الهائلة التي ألهمت دولاً عدة وتعدى انعكاس نهضتها الصين نفسها لتصبح نهضة دولية كذلك، فعندما ينتعش الاقتصاد الصيني تنتعش الأسواق الدولية، نقول وبالرغم من ذلك وقعت في خطأ التنمية غير المتوازنة، فأشد ما تعانيه اليوم بكين هو افتقار مناطقها الداخلية البعيدة عن البحر للازدهار، فالفقر وتخلف البنية التحتية وضعف التعليم، ما زالت أمور تعاني منها مدن صينية، ويسعى المسؤولون اليوم هناك بعد عقود من التنمية لإصلاح هذا الخطأ الذي نتج عنه تنمية غير شاملة للصين، ويلزم العمل على إصلاحه وقتاً طويلاً، من هنا فإن الحذر من الوقوع في ذات الشيء ومبادأته والتعلم من دروس الماضي كفيلة بمنع الوقوع في شره.

نقلاً عن الرياض