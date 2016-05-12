السعودية: "الأسد وإيران" و"الإرهاب" وجهان لعملة واحدة

حمّلت السعودية النظام السوري وإيران مسؤولية انتشار التطرف والنزعات الطائفية في المنطقة.

وقال عبد الله المعلمي مندوب السعودية في مجلس الأمن إن استنجاد الأسد بمجموعات ترفع شعارات طائفية أوجد بيئة لتقوية التطرف في سوريا .

وأضاف: نحن نرى أن النظام والجماعات المتطرفة هما وجهان لعملة واحدة، وأن المجتمع الدولي تخاذل في حماية الشعب السوري.

واتهم المعلمي إيران بتغذية الفكر المتطرف في العالم من خلال الدعم الذي تقدمه للميليشيات والجماعات المتطرفة .

وذكر المعلمي الدور الكبير الذي لعبته السعودية من أجل حث العالم على ضرورة مكافحة الإرهاب والخطاب العنيف .

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته المملكة في نشر فكرة مواجهة الفكر المتطرف من خلال مساهمتها في افتتاح مركز حوار الأديان .

وذكّر أن السعودية اتبعت استراتيجية فعالة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المادية وتقصي الأسباب التي أدت إلى انتشاره .