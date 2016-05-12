السعودية.. خمس جثث متعفنة لعائلة مقيمة بخميس مشيط

عثرت شرطة عسير، اليوم الخميس، على خمس جثث لعائلة مقيمة لرجل وزوجته وثلاثة أطفال في محافظة خميس.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة عسير، الرائد زيد القحطاني، بأنه ورد بلاغ لشرطة محافظة خميس مشيط، أمس الأربعاء، بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بالمحافظة.

وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين وخبراء الأدلة الجنائية. وبعد معاينة الموقع وجد خمس جثث لعائلة مقيمة لرجل وزوجته وثلاثة أطفال، كما لوحظ أن أبواب المنزل مغلقة من الداخل بمزلاج، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.