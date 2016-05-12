السعودية.. سجن متعاط للحشيش اعتنق فكر "داعش" وروج له

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، يقضي بإدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة أمر بلاده وكل من يشارك في محاربة تنظيم "داعش"، مع اعتناقه فكر تنظيم "داعش" والترويج له مما من شأنه المساس بالنظام العام، وكذلك لاتهامه بتعاطي الحشيش.

وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على الفقرة أولاً من الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة 9 سنوات.