بالصور.. 14 آلة تُظهر معالم جسور قطار الرياض

ذكرت الصفحة الرسمية لمشروع قطار الرياض على تويتر أن آلات الحفر السبع (TBM) تتنافس في إنجاز أنفاق قطار الرياض وتنهي أكثر من 17 كلم، حيث بلغت نسبة إنجاز الأنفاق العميقة 50%. وغردت الصفحة التي نشرت صوراً لجسور قطار الرياض: "14 آلة للجسور تُظهر معالم جسور قطار الرياض حيث أنجزت حتى الآن أكثر من 15.5 كلم".

وأشارت الصفحة إلى أن وتيرة الإنجاز تتصاعد في أعمال تحويل خطوط الخدمات والمرافق العامة، حيث تم الانتهاء من تحويل 123 كلم من أصل 200 كلم. يأتي ذلك في وقت سيتم فيه غداً الجمعة تفعيل التحويلة المرورية لتقاطع طريق المدينة مع الدائري الغربي بالتعاون مع إدارة مرور الرياض.