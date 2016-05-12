توحش المجتمع .. الصورة والبرواز !

لامني أحدهم لأنني علقت في مقال الأمس على ظاهرة التوحش في المجتمع السعودي التي برزت مؤخرا مع تكرار أخبار ومشاهد الشجار والضرب والطعن بالسكاكين والسواطير وحتى إطلاق النار، وكان رأيه أنني بمثل هذا الطرح أسهم بتشويه صورة المجتمع السعودي أمام الآخرين!

صاحبنا أشغلته الصورة حتى وإن كانت زائفة أكثر من الواقع حتى وإن كان مؤلما نازفا لكل القيم التي توارثناها والأخلاق التي تعارفنا عليها، ولو كان صادقا مع نفسه لأدرك أن علاج هذه الظاهرة السيئة هو الوسيلة الوحيدة لتحسين الصورة بدلا من محاولة حجبها عن الأعين الخارجية!

والاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لعلاجها، أما الإنكار الذاتي ومحاولة الاختباء خلف أقنعة زائفة لمجرد إخفاء الوجه المشوه فسيسهم في استفحال الأمر حتى يأتي يوم تصبح فيه الصورة أكبر من بروازها !

برأيي أن مناقشة ظاهرة العنف في مجتمعنا الذي أصبح فيه الشجار والضرب والطعن والشروع في القتل يحدث لأتفه الأسباب بات ضروريا وعلى كافة المستويات القانونية والأمنية والاجتماعية والأكاديمية والنفسية، فليس من الطبيعي أبدا أن يطلق أحدهم النار على شخص أو يطعنه بسكين أو يهوي على رأسه بساطور مهما كان سبب الخلاف كبيرا في دولة يحكمها القانون، فكيف عندما تكون الأسباب تافهة في مجتمع تحكمه أيضا أحكام وأعراف دينية واجتماعية حميدة، وتؤدي النتيجة بالجاني إلى خسارة حياته في ساحة القصاص أو فقدان حريته خلف قضبان السجن؟!

تحسين الصورة يكون بمسح البقعة السوداء، لا تغطيتها !

نقلاً عن عكاظ