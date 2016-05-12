من هم انتحاريو "داعش" في السعودية اليوم؟..

هم وجوه حملات إلكترونية كانت تقاد خلال السنوات الماضية تحت شعار "فكوا العاني"، وهدفها إخراج مساجين "القاعدة" من السجون والادعاء بأنهم سجناء حقوقيون وليسوا سجناء قضايا إرهابية.

ومن أمثلة انتحاريي "داعش":

- عبد الرحمن عبدالله التويجري.. وقد فجر نفسه في مسجد الرضا بالأحساء

- يوسف سليمان السليمان.. الانتحاري الذي فجر مسجد قوات الطوارئ في عسير

- هادي قطيم الشيباني.. مسؤول تجهيز عدد من الانتحاريين في المنطقة الشرقية

- عادل المجماج.. شارك في عمليات إرهابية وفجر نفسه قبل القبض عليه في مكة

كل هؤلاء الانتحاريون إما كانوا سجناء دعت حملة "فكوا العاني" إلى إطلاق سراحهم، وادعت براءتهم من الإرهاب، أو كانوا شركاء في الحملة لإطلاق السجناء.

وخلال اليوم الماضي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد سعودية ثبت بأنها كانت تنتج مواد مصورة وفيديوهات تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين تحت شعار "فكوا العاني" إضافة لمبايعتها عبر "تويتر" للمتطرف أبوبكر البغدادي.

الحملات المنظمة لإطلاق سراح سجناء الإرهاب، تراجعت اليوم وخف بريقها على "تويتر" بعد أن شهدت المدن السعودية نتائج إخلاء سبيل الإرهابيين.