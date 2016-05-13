السعودية ترحب بالمعتمرين بـ7 لغات

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تركيب أربع لوحات كبيرة ترحيبية بزائري المسجد النبوي بسبعة لغات على مداخل المدينة المنورة من الجهات الأربع.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة، المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب، أنه "تم الانتهاء من تصميم وتركيب 4 لوحات ترحيبية وتوجيهية للزائرين القادمين للمدينة المنورة والمتوجهين لمسجد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) عبر مدخل القادمين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومدخل طريق الهجرة، ومدخل طريق القصيم، ومدخل طريق تبوك"، موضحاً أن اللوحات تضمنت عبارة "قدومكم أسعدنا.. وراحتكم مطلبنا" بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية والملاوية والفرنسية والتركية والهوسا.