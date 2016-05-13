السعودية توزع 707 سلال غذائية على لاجئي سوريا في الأردن

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا 707 سلال غذائية على 672 أسرة سورية في الأردن بواقع 3306 أشخاص، وذلك ضمن محطتها الثامنة من برنامجها الغذائي "شقيقي بالصحة والهناء 4"، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة مستمرة في توزيع المواد الغذائية على اللاجئين السوريين، بحيث يجري تغطية أكبر قدر ممكن من الأسر الأشد احتياجا والمنتشرين في جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح السمحان أن الحملة ومن خلال توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد تتطلع لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في جميع المحاور الإغاثية، خصوصا أن الحاجة أصبحت ماسة وبازدياد مع طول الأزمة وتراجع الدعم من أغلب المنظمات والجهات المانحة، مؤكداً في ذات الوقت على استمرار الحملة الوطنية السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار السوري والداخل، مقدما شكره لإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي والتي تبرعت بهذه السلال.