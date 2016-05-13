الملك سلمان وصياغة المستقبل

أُعدت الأوامر الملكية التاريخية بناءً على استراتيجية شاملة ودراسات متخصصة، لتنسجم تماماً مع رؤية المملكة 2030. شملت إلغاء ودمج وإعادة هيكلة بعض الوزارات وترتيب بعض الاختصاصات من أجل توفير خدمات أفضل وتسريع للتنمية الشاملة، واستشراف واقعي للمستقبل.

وفي هذا الإطار تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة هي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وتعديل اسم وزارة الحج إلى (وزارة الحج والعمرة)، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى (وزارة التجارة والاستثمار)، وتعديل اسم وزارة الزراعة إلى (وزارة البيئة والمياه والزراعة) وغير ذلك من تعديل ودمج وإنشاء لبعض الهيئات لتكون أكثر فعالية وخدمة للوطن والمواطنين، وتحقيق للتنمية المستدامة، وتم استحداث هيئات عامة للرياضة والثقافة والترفيه. كما تم تعيين عدد من المستشارين في الديوان الملكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء للاستفادة من خبراتهم ومنحهم مزيداً من الاهتمام والفرصة للإصلاح الإداري والاقتصادي، ومشاركتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

إن الأوامر الملكية تشير إلى تصحيح مسار التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تميزت بأهدافها الطموحة، ورسالتها الواضحة للتخفيف ثم الاستغناء تدريجياً عن النفط كمصدر رئيس للدخل.

كما أن هذه الأوامر الملكية التي لن تكون الاخيرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفساد والبيرقراطية، وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وتوجيه مؤسسات الدولة إلى الإنتاج بدلاً من الاستهلاك والهدر المالي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يكتب التاريخ الجديد للمملكة من خلال تحويل الدولة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد السعودي.

* نقلاً عن "الرياض"