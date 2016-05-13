انتشال جثة بريطاني سقط من جبل في الأحساء

انتشلت فرقة إنقاذ تابعة للدفاع المدني في محافظة الأحساء، ظهر الجمعة، جثة عشريني من الجنسية البريطانية سقط من قمة جبل القارة واستقر بين أحد كهوف الجبل.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالشرقية، العقيد منصور الدوسري، لـ"العربية.نت": "وردنا بلاغ عن سقوط شخص في جبل قارة، وتم تحريك فرق الإنقاذ للموقع. وبعد البحث تم العثور عليه متوفى. ويبلغ المتوفى من العمر 24 سنة من جنسية أوروبية كان برفقة أسرته، ومجموعة من البريطانيين في رحلة سياحية لعدد من المواقع الأثرية من ضمنها جبل القارة".

وباشر الحادث الهلال الأحمر، والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية في شرطة الأحساء للتحقيق في أسباب السقوط .