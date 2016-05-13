سجين سعودي: سأقاضي رجل الدين الذي ورطني مع "القاعدة"

أعلن أحد سجناء القاعدة في السعودية عن إقامة دعوى قضائية ضد رجل دين حرضه للالتحاق بتنظيم القاعدة.

وضمن تحقيق خاص لـ"العربية"، كشف السجين هادي البقمي عن نية عدد كبير من السجناء مقاضاة من تسبب بتورطهم بالإرهاب.

وضمن تحقيق العربية "حساب المحرضين"، كشف السجين السعودي هادي البقمي عن حال رجل الدين الذي حرضه وكان سبباً لالتحاقه بتنظيم القاعدة، إذ قال إن حالته المادية كانت ضعيفة وأصبح غنياً، وأن أولاده ينعمون بحياة سعيدة معه ولم يدفعهم للقتال في سوريا أو العراق.

وعلى الصعيد ذاته، أيدت أسرة السجين هادي البقمي خطوته لإقامة دعوى قضائية ضد رجل الدين، الذي حرضه للالتحاق بتنظيم القاعدة.