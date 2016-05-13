شروط القراءة!

عوالم القراءة قلقةٌ مُقلقةٌ ، هي الشكّ و الشوك في غزْلٍ متين، فإن أنتَ أردت الدخول إلى عوالم الكُتب ، بثوابت كثيرة قاطعة و حاسمة ، رافضاً سَلَفَاً مناقشة أي فكرة تناقض ثوابتك ، معترضاً منذ البدء على ما قد يُربك أفكاراً سابقة لديك ، "مُفسِّراً ذِرْعَانَكَ" لسحق كل ما يخالف أفكارك و معتقداتك قبل القراءة ، فلا تدخل عالم القراءة، أحسنُ لك و أحسن لها! ، عوالِم القراءة تحتاج إلى صبرٍ و تسامحٍ، و اعتراف حقيقي و دائم بالجهل و قصور المدارك، و رغبة جامحة كاسحة لمزيد من العلم و الفهم و المعرفة و الإدراك و تهذيب النفس، تحتاج جسارة في تلقّي ما هو صادم و مغاير و مختلف و نقيض لما كنّا عليه قبل القراءة ، تلقّيه و محاورته عقلياً و وجدانياً، على أرض منحازة للحقيقة، خصبة العشق لها، و أول علامات الحقيقة إيمانك بعدم اكتمالها لديك! ، إن كنتَ تمتلك الحقيقة فلا حاجة بك إلى كتب بشر مثلك، بل هم أقل منك لأنه ما مِن كاتب حقيقي إلا و مِحبرته الشك و الظنون، بينما أنتَ لا تشك و لا تظن "ما شاء الله عليك"! ، يقول الإمام الغزالي : "فإن من لم يَشُكّ لم يَنظر، و من لم ينظر لم يُبصِر، و من لم يُبصِر بقيَ في العمى و الحيرة"! ، أنتَ إن أردتَ ما يوافقك هواك ستجده، لكن لا تظن أنك مشيتَ خطوةً واحدةً إلى الأمام! ، و لماذا تُتعب نفسك يا " الغالي"؟! ، إن كان هذا مرادك فهو عندك لا حاجة بك إلى البحث عنه!، الكاتب الحقيقي ضدّك على طول الخط، لا بد من ضاحكٍ هنا ، فليحضر شارلي شابلن : "الكُتّاب يبحثون عن الرفض، و إذا لم يحصلوا عليه، فإنهم سوف يرفضون أنفسهم"!، القراءة تحتاج مجاهدة عظيمة للنفس، ليست أمراً هيّناً، فتح الكتاب و تصفّحه ليس قراءة ما لم تُسبَق بفتح عقل و مصافحة وجدان!، و منافع المثابرة على القراءة، بشروطها، منافع لا أظن أن بمقدرة شيء آخر غير القراءة تحقيقها بذاتِ البساطة و اليسر، القراءة التي تدخلها بصبر و تسامح، تقدم لك مكافآتها المذهلة: مزيداً من الصبر و التسامح و الأُلفة و القدرة على تقبّل الآخر و معايشته بسلام و أمن، تقدم لك الفهم، فهم الناس و الحياة و الأفكار، فهم نفسك و التصالح معها، تقدّم لك المحبّة، القارئ ينتهي به الأمر إلى أن يكون مُحبّاً، مُحبّاً عظيماً، و السعيد من أحبّ ، ليس هناك سعادة لغير مُحِبٍّ، قلب الكارِهِ مزبلةٌ، و عقل الرافض غير ما اعتاد حَبْسٌ.