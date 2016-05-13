كيري يتوجه للسعودية قبل اجتماعين حول سوريا وليبيا

غادر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الجمعة، واشنطن إلى السعودية لإطلاق أسبوع من الجهود الدبلوماسية في محاولة لإنهاء النزاع في سوريا والأزمة في ليبيا.

ومن جدة حيث يلتقي كبار المسؤولين السعوديين، سيغادر كيري الاثنين إلى فيينا، حيث سيشارك في ترؤس اجتماعين دوليين حول النزاعين في سوريا وليبيا.

والأربعاء يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي، وإجراء محادثات حول التحديات التي يواجهها الحلفاء الغربيون.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم كيري، إن وزير الخارجية ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني سيشاركان في ترؤس الاجتماع حول الأزمة الليبية.

وأوضح كيربي أن المشاركين سيبحثون "الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الأمنية".

وبعد الاجتماع حول ليبيا، سيترأس كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية لسوريا التي تضم 17 دولة.

وأضاف كيربي أن الهدف هو "تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء البلاد، وتسريع انتقال سياسي متفاوض عليه في سوريا".

كما سيشارك كيري مع روسيا وفرنسا في رئاسة اجتماع حول ناغورني قره باغ يحضره رئيسا ارمينيا واذربيجان.