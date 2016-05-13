مجلس التعاون يستنكر محاولات إيران الهادفة لتسييس الحج

استنكرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج، واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول المجلس تستنكر موقف الجمهورية الإيرانية الإسلامية الرامي إلى تسييس فريضة الحج من خلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم قيام الحجاج الإيرانيين بأداء فريضة الحج للموسم القادم.

وقال الأمين العام إن دول مجلس التعاون تدعو المسؤوليين الإيرانيين إلى أن يدركوا أن فريضة الحج فريضة دينية مقدسة لدى جميع المسلمين ولا ينبغي ربطها بالمواقف والخلافات السياسية بين الدول، وتطالب الجهات المختصة في إيران بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، حتى يتاح للحجاج الإيرانيين أداء فريضتهم باطمئنان وسلام مع أشقائهم من مسلمي العالم.

وعبر الأمين العام عن تقدير دول المجلس والعالم الإسلامي للجهود الكبيرة والتسهيلات العديدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية انطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين.