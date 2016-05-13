5 ميداليات للسعوديين في معرض "آيتكس 2016"

حقق طلاب السعودية المشاركين في معرض "آيتكس 2016" الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية الذي يقام حالياً في مدينة كوالالمبور بدولة ماليزيا خمس ميداليات "3 ذهبية، و2 فضية".

وغرد وزير التعليم العالي الدكتور أحمد العيسى على "تويتر" قائلاً: "أبارك لطلابنا وطالباتنا الذين حققوا قبل قليل إنجازاً رائعاً بحصولهم على 5 ميداليات - 3 ذهبية، 2 فضية - في معرض آيتكس 2016 في ماليزيا".

ونال الميداليات الذهبية كل من: أسامة وسعيد الزهراني، أجود الصبيح وحسام القلاف، هيفاء الأسمري وريهام الزهراني، أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب: براء كردي وياسر القاضي وسمر الجهني.

وشاركت المملكة بفريق علمي مكون من 10 طلبة، 6 طلاب و4 طالبات، قدموا 6 ابتكارات في مجالات الإلكترونيات، والكهرباء، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة واللياقة البدنية، حيث تأتي مشاركة المملكة للمرة الرابعة، ممثلةً في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

ويشارك في المعرض الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى14 مايو، عدد من الدول منها تايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وهونغ كونغ، وروسيا، وتايوان، والصين، والفلبين، وفيتنام، والعراق.