رسائل إلكترونية حاولت اصطياد جهات سعودية حكومية ومحلية

أوضح المركز الوطني للأمن الإلكتروني أنه تم رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرضت له عدة جهات حكومية ومحلية عن طريق رسائل بريد إلكترونية اصطيادي (Phishing email) تهدف إلى اختراق الأجهزة الإلكترونية وسرقة المعلومات عن طريق فتح المرفقات بالإيمايل، ثم إرسالها إلى حسابات بريد إلكتروني أخرى.

ونوه المركز بأنه قد تم إرسال فرق الاستجابة للحوادث والتحقيقات الجنائية الإلكترونية إلى الجهات التي تم تعرضها للهجوم، ويجري المركز حالياً تقييماً دقيقاً للطبيعة الكاملة لهذا الهجوم، وسيعرض التدابير الوقائية المناسبة التي تم اتخاذها حال الانتهاء منها. كما قام المركز بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وناقش التدابير الأمنية مع كل منهم اعتماداً على الأوضاع الخاصة بهم.

وأكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني على الجميع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية بعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات.

ويسلط هذا الهجوم الضوء على التهديدات الإلكترونية المستمرة التي تواجهها المملكة والحاجة إلى زيادة الوعي ومستوى اليقظة بين جميع القطاعات الحكومية والجمهور.