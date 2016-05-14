500 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي اليوم

تستقبل مدارس منطقة الرياض اليوم الأحد، أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ليؤدوا امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 1436-1437هـ وذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد، أن الإدارة أنهت أمس السبت الاستعداد لاختبارات نهاية العام، وأكملت جميع الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ، مؤكدا أن إدارة تعليم الرياض زودت جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات، وتم تكليف جميع المشرفين والمشرفات التربويين البالغ عددهم أكثر من 1500 مشرف ومشرفة للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها.

كما وجه المرشد بتكثيف الجهود خلال فترة الاختبارات لتكون النتائج منضبطة ودقيقة، داعياً الأسر إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء للطلاب ودعمهم بكل السبل ليؤدوا اختباراتهم بكل يسر وسهولة وحثهم على الجد والاجتهاد.

من جانب آخر، أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر جاهزية المدارس فيما يخص النقل المدرسي، حيث تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى والهجر بإحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات.