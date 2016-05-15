السعودية.. مقاعد الاختبار تستقبل أكثر من مليوني طالب

توجه صباح اليوم الأحد، أكثر من مليونين وستمائة ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي في جميع مناطق السعودية بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس مرحلة التقييم المعدة لهم.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانيا من قبل قيادات التعليم.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني أنّ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات الذين سيؤدون الاختبارات يبلغ 305420 طالبا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، يبلغ عدد الطالبات 145486 فيما بلغ عدد الطلاب 159934 طالبا، منوّها بأنّه سيتم هذا العام تطبيق تجويد الاختبارات لطلاب وطالبات المرحلة المتوسّطة من خلال اللجان التي أشرفت على إعداد الأسئلة وتزويد مكاتب التعليم بها والتي قامت بدورها بتسليمها للمدارس.

كما سخرت إدارة مرور العاصمة المقدسة 170 فردا من منسوبيها لمتابعة الحركة المرورية خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام والتي تنطلق اليوم الأحد، إلى جانب الدوريات والدراجات النارية التي سوف تغطي جميع النقاط والمحاور الرئيسية بواقع أربع ورديات وبإجمالي 136 دورية يومية.

وأوضح العقيد الدكتور باسم البدري مدير الإدارة بمكة أن جميع الطرق ستتابع بالكاميرات والدوريات السرية، للتأكد من سهولة وانسيابية حركة السير، إضافة إلى تمركز عدد من الدوريات السرية أمام المدارس.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري أنه تم تجنيد 77 آلية و25 دراجة نارية و14 دورية سرية، لمتابعة حركة سير الحركة المرورية، وضبط مرتكبي مخالفة التفحيط.

في سياق متصل، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، إجراءات مسيرات صرف مكافآت طلاب وطالبات المدارس المستحقين لجميع الفئات "تحفيظ قرآن كريم، تربية خاصة، أبناء المعلمين المتوفين، وإعانة القرى النائية، وإعانة بدل اغتراب" عن شهر جمادى الأولى للسنة المالية الحالية.