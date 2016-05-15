الملك سلمان يبحث مع كيري أوضاع المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، الأحد، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاستقبال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، كما حضره السفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومساعد وزير الخارجية الأميركي جونثان فاينر، وعدد من المسؤولين.

ولي العهد السعودي يجتمع مع كيري

وإلى ذلك، عقد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماعاً مع كيري جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنسيق التعاون المشترك في عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، لكيري والوفد المرافق له.

كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين الصديقين منها.

وحضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، ووزير الخارجية الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والسفير الأميركي لدى المملكة ويستفول.