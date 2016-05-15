بالصور.. تسمية قاعات الاختبارات بأسماء شهداء السعودية

أفاد مدير عام الاختبارات والقبول في وزارة التعليم السعودية، عبدالكريم الجربوع، أن التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لفترة الامتحانات تمت منذ وقت مبكر حسب الخطط الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تيسير عمليات الاستعلام والحصول على النتائج مباشرة من خلال نظام "نور" بعد انتهاء الاختبارات.

وكشف مدير تعليم محافظة محايل عسير، منصور آل شريم، عن تسمية قاعات الاختبارات بأسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم، مبيناً أن ذلك يأتي وفاء للشهداء الذين سيخلدون في التاريخ.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسيى، غرد على تويتر، قائلاً: "قلوبنا مع أبنائنا وبناتنا الذين سيبدأون غداً اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح..".