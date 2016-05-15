قوات سعودية خاصة في تركيا و8 طائرات تصل قريباً

وصلت السبت وحدات من القوات المسلحة السعودية "برية وبحرية" إلى مدينتي أنقرة وأزمير التركية، للمشاركة في تمرين "efes 2106" الذي يـستمر شهراً. وكان في استقبال القوات المشاركة بمدينة أنقرة الملحق العسكري السعودي العميد البحري الركن خالد بن حسين العساف وعدد من الضباط المشاركين، فيما كان في استقبال القوات المشاركة في مدينة أزمير قائد التمرين علي بن محمد الشهري وضباط القيادة وهيئة أركان التمرين.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري علي بن محمد الشهري، أن تمرين "EFES 2016" تمرين ميداني متعدد الجنسيات يقام على أراضي جمهورية تركيا، وبقيادتها ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة وإتساع مسرح الحرب للتمرين بين مدينتي أنقره وأزمير، مشيراً إلى أنه يشارك في التمرين عدد من الدول من ضمنها السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والبحرية.

وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى الأمن والاستقرار الدولي، وتضامن الدول المشتركة، والاستعداد لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإبراز القدرات ورفع الكفاءة العالية، وتعزيز التعاون وتوثيق التفاهم العسكري، وتنفيذ المهام المختلطة في بيئة متعددة الجنسيات، إلى جانب تنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها.

كما لفت إلى انه تم تحقيق الهدف من خلال نقل القوات المشاركة من مناطق في المملكة إلى مدينتي أنقرة وأزمير، وذلك في ظل تنامي التهديدات الإرهابية.

إلى ذلك، أكدت مصادر سعودية للعربية أن 8 طائرات سعودية من طراز تورنيدو ستصل إلى تركيا في العشرين من الشهر الجاري للمشاركة في تدريبات جوية باسم "نصر الأناضول" لمدة عشرين يوماً، وذلك بالتزامن مع تدريبات "إفيس 2016".