من المسؤول عن اختطاف الأسرة؟

في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للأسرة، وهي احتفالية رمزية تُقام في هذا اليوم "١٥ مايو" في كل عام، لتسليط الضوء على أهمية ومكانة وتأثير الأسرة، والتركيز على دورها الكبير في بناء المجتمع، إضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة الفاعلة من أجل الحفاظ على هذا "الكيان" الأصيل الذي يُمثل اللبنة/الخلية الأولى في قلب المجتمع.

في مثل هذا اليوم من كل عام، تُقام المهرجانات والندوات والفعاليات والبرامج في كل مدن العالم للمشاركة في توجيه بوصلة الاهتمام والرعاية والدعم للأسرة التي تواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تقف أمام تحقيقها لأهدافها الصغيرة والكبيرة، والتي تتمثل عادة في إشاعة وتعزيز وتأكيد قيم التسامح والتآلف والانفتاح والحوار، ونبذ كل مظاهر التشدد والعنف والإرهاب، ومكافحة كل ملامح الفرقة والتباعد والتفكك بين مختلف أفرادها، لتكون "نواة" سليمة وفاعلة في بناء المجتمع. وهنا، لابد من هذا السؤال الضروري: هل سمعنا عن هذا اليوم العالمي للأسرة، فضلاً عن الاحتفال به؟.

ويعود الاحتفال بهذا اليوم إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ باعتبار ١٥ مايو يوماً عالمياً للأسرة، وقد حث القرار كافة الدول والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة للعمل على رفع مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لتكون مشاركة وفاعلة ومؤثرة في صناعة المجتمعات المتطورة.

والأسرة، مفهوم واسع جداً، خاصة في مثل هذه المرحلة الاستثنائية من عمر العالم الذي تتشابك وتتقاطع فيه المصالح والعلاقات والمكونات التي تتشكل منها الأسرة، فقد تكون أسرة صغيرة تتكون من الأب والأم والأبناء، وقد تكون أسرة مركبة تُمثل العائلة التي تجمعها روابط الدم والنسب والقرابة، في حين قد تكبر لتكون "الأسرة الكبرى" التي تمتد لتشكل مجمل المجتمع.

الأسرة، هي الوحدة الأساسية لكل مجتمعات العالم، وهي حجر الزاوية الذي شكل البناء الإنساني والحضاري منذ البدايات الأولى لتاريخ البشرية، لذا فهي تحتاج للكثير من الدعم والمساندة والحماية لكي تُمارس دورها الحقيقي في نهضة وتنمية وتطور المجتمع، وهذا لن يحدث إلا بتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعيش في مناخ طبيعي وصحي يسوده الأمان والاستقرار والسعادة.

إن ما تتعرض له الأسرة من ضغوطات ومؤثرات وتحولات، أضعف قدرتها على ممارسة وظيفتها الرئيسية وهي صنع الأجيال المتوازنة التي تحتاجها المجتمعات والأمم لتواصل مسيرتها التنموية والنهضوية.

كثيرة وكبيرة هي الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسرة الحديثة، كظاهرة العولمة التي قذفت بها في سماوات وفضاءات الانفتاح والتمدد الكوني، وطغيان وسائل ووسائط التقنية والإعلام والاتصال والتواصل التي حولت أفراد الأسرة الواحدة إلى ما يشبه الجزر المعزولة، وتنامي ظاهرة الطلاق بمعدلات وأرقام كبيرة ومخيفة تُهدد وجود هذا الكيان المهم، وبروز الكثير من القيم والسلوكيات والعادات الحديثة التي أفرزتها التغيرات والتحولات الكبرى التي اجتاحت العالم بأكمله، والغزو الفكري والثقافي القادم من كل الاتجاهات والأجندات والتوجهات الخارجية والداخلية، وصراع الأجيال الذي يُمثل ظاهرة خطيرة جداً تتسبب في زيادة الهوة بين الأجيال والخبرات المتعاقبة نتج عنه حالة دائمة من المواجهة والصدام والصراع بين تلك الأجيال.

تلك هي بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسرة، ولكن هناك ثغرة كبرى في قلب الأسرة أجدها الأخطر والأسوأ وهي ظاهرة الاختطاف التي تُعاني منها الأسرة، والذي يُسببه غياب التواصل والحوار والالتقاء بين الآباء والأمهات مع أبنائهم، ما يُسهل مهمة المتربصين والمغررين والمحرضين لاختطاف شبابنا وشاباتنا والزج بهم في ساحات الفتن والعنف والقتل والإرهاب أو إسقاطهم في براثن الرذيلة والإدمان والضياع.

الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء المجتمع، وآن لها أن تتصدر مشروع التحول الوطني، وأن تكون القاعدة الحقيقية التي تنطلق منها "رؤية السعودية ٢٠٣٠".

* نقلاً عن "الرياض"