"رواحل".. إنجازات المبتعثين السعوديين بجامعات أميركا

بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في أميركا أنتج المخرج السعودي أسامة الخريجي فيلم "رواحل" الذي يحكي إنجازات الطلاب السعوديين المبتعثين إلى أهم 10 جامعات أميركية.

الفيلم تم تصويره باستخدام أحدث التقنيات ويؤدي بطولته كلاً من المبتعثيْن أسامة صالح وصالح العجمي أبطال المسلسل اليوتيوبي "شقة العيال".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين قادمين إلى حفل التخرج، أحدهما مبتعث والآخر مندوب لإحدى الشركات التي ستشارك في يوم المهنة المصاحب للحفل ليدور بينهما حوار داخل الطائرة حول التميز الذي يحققه المبتعثون في الجامعات الأميركية ثم تتصاعد الأحداث.