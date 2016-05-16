السعودية.. مستنقعات جازان تغرق 9 أطفال

لقي 9 أطفال مصرعهم غرقاً في مياه راكدة منهم ثلاثة بوادي شهدان بمحافظة هروب، وثلاثة أطفال في مياه راكدة بوادي ضمد بمحافظة العيدابي، وغرق ثلاثة أطفال في مياه راكدة بوادي ليه بمحافظة صامطة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن فرق الدفاع المدني في محافظات هروب والعيدابي وصامطة باشرت حوادث غرق 9 وتم استخراجهم من قبل الدفاع المدني وحالات تم إخراجهم من قبل ذويهم ونقلهم للمستشفى وجميعهم متوفون.

وشدد الرائد آل صمغان على عدم الاقتراب من الأودية والبرك المائية، نظرا لما تشكله من خطورة على الأرواح وضرورة متابعة الأطفال خاصة أن هذه الفترة تمر بحالات جوية متقلبة وجريان سيول منقولة.