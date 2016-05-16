السعودية.. 20 كتاباً مدرسياً تعزز رؤية 2030

استهدفت وزارة التعليم السعودية مراجعة نحو 20 كتاباً مدرسياً جديداً من الكتب التي تعزز رؤية المملكة 2030 وستطبق خلال العام الدراسي القادم في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي العام وتحفيظ القرآن الكريم؛ أنتجتها وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية لتطبيقها بدءاً من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم.

وتضمنت فعاليات ورش العمل التقويمية المحلية والمدرسية لكتب المستوى الخامس في مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي في تعليم المدينة المنورة، محوراً خاصاً لرصد أهم مرئيات المراجعين والمراجعات في كيفية مساهمة كل كتاب من الكتب المستهدفة من أجل تعزيز رؤية المملكة 2030 ودعمها.

وأنهت وكالة الوزارة تصاميم الكتب الأساسية وقدمت مسودتها الأولية للمراجعين والمراجعات من الميدان التربوي لدعم شراكتهم في تحسين منتجات سيعملون على تنفيذها وتحقيق أهدافها قريباً؛ وللوقوف على مرئياتهم عن جوانب القوة فيها وتشجيعهم لتقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في رصد فرص التحسين وتزيد كفاءة الكتب وقابليتها للتطبيق والتعلم والتقويم.