بقوة 4.8 ريختر.. سكان تبوك شعروا بهزة خليج العقبة

سجلت هزات أرضية أعلاها بقوة 4.8 ريختر اليوم الاثنين في خليج العقبة وشعر بها سكان مدينة تبوك. ووقعت الهزة التي لم تتجاوز بضع ثوانٍ في تمام الساعة 4:46 دقيقة بتوقيت مكة، وشعر بها سكان منطقة تبوك بالسعودية، إضافة إلى سكان سيناء والقاهرة بمصر، وجنوب الأردن، والمناطق الجنوبية من فلسطين.

وذكر مرصد الزلازل الأردني أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع جنوب مدينة العقبة، فيما سجلت أجهزة الرصد الزلزالي التابع لهيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم سلسلة هزات أرضية أعلاها بقوة 4.8 ريختر في خليج العقبة. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.