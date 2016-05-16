إنشاء مجلس تنسيق سعودي إماراتي

وقعت الاثنين السعودية والإمارات على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في قصر السلام بمدينة جدة.

ووقع المحضر من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الإماراتي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي.

هذا واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة بعد ظهر اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، واستعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي.