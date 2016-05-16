هذه المناسبات ممنوع فيها قطع المياه بالسعودية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أنه لن يتم قطع مياه الشرب عن العملاء خلال مواسم الأعياد والإجازات الرسمية وفترة الاختبارات الدراسية وشهر رمضان المبارك وموسم الحج، لأي سبب كان.

وقال الفضلي، رئيس مجالس إدارات كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية: إنه سيبذل جهده للارتقاء بالخدمات التي تصل المستفيدين في كل هذا الجهات للوصول إلى رضاهم بتعاون مع المسؤولين عنها.

وحث الفضلي المسؤولين بهذه الجهات على مضاعفة الجهد للوصول إلى الهدف المنشود وهو رضا الله أولا ثم تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحث دوما على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن الغالي والمقيمين فيه.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية في محافظة جدة شملت الجهات التي تم ضم نشاطاتها للوزارة أخيرا بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل مسمى "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة" ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها.

وبدأ المهندس الفضلي جولته بزيارة مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وزير البيئة وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر وكبار المسؤولين بالهيئة. عقب ذلك شاهد المهندس الفضلي عرضا تفصيلا تضمن التعريف بالهيئة وأهدافها ومسؤوليتها وبرامجها وأقسامها والملفات المحلية والإقليمية والدولية التي تتعامل معها في مجالي الأرصاد والبيئة.