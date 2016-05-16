يتسولون.. يتوسلون!

(التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له).

حظيت صحة المواطن السعودي في سياق الرؤية (2030) باهتمام لائق حيث أُدرجت تحت عنوان آخاذ وساحر يتمثل في تحقيق جودة الحياة لمواطني هذه المملكة، وهذا يعني أن وزارة الصحة عليها أن تنفض عن ايهابها بجسارة غبار البيروقراطية المتراكم الذي ران على مختلف قطاعاتها عبر السنين لكونها من الوزارات العتيقة التي حار واحتار في مداواة دائها العضال لفيف من الوزراء الذين تعاقبوا على سدتها فمنهم من حالفه الحظ أو قل هو العزم والإرادة وقبل كل شيء توفيق الله حيث تمكنوا من تخفيف أعراض الداء وتلافي تداعياته، إلا أنهم لم يتمكنوا من اجتثاث أسباب الداء مما مكن الداء من معاودة الظهور تارة أخرى وبشراسة!!

داء وزارة الصحة فيما نظن ليس بالضرورة منشئه مادي (إمكانيات)، أو (كوادر بشرية) إذ تتوافر الوزارة على كوادر مهنية رفيعة المستوى، إنما هو إداري صرف؛ وبحسب الأدبيات فان الدورة الإنتاجية الفعالة تمثل الإدارة مكونها الرئيس ونعني الإدارة الذكية (Smart Management) التي تعتمد على منصات التواصل التقنية التي يمكن أن تستثمر بفعالية في إدارة الأسرة وحتى صرف وصفات الدواء للمرضى في أي موقع من المملكة مترامية الأطراف كما هو معمول به في نظام الصحة الوطنية باسكتلندا «NHS» أن القضاء على البيروقراطية المتفشية في وزارة الصحة بمديرياتها في المناطق الإدارية والمحافظات تحتاج إلى تفكيك عاجل لانهاء معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة، فليس من المعقول أن يبحث ذوي المريض عن سرير شاغر أو دواء غير متوافر أو انتظار طويل وممل للوصول إلى طبيب استشاري دون الوصول إليه خرط القتاد ما لم يتسولوا الوسطاء والنافذين لمساعدتهم، أو يتقدموا لجهات عليا للتدخل وإنقاذ الموقف.

جودة الحياة التي تروم الرؤية تحقيقها لن تتحقق ما لم يحصل المواطنون على حقهم في الرعاية الطبية عند الحاجة لها وهم محفوظو الكرامة.. نسأل الله أن يوفق الدكتور توفيق الربيعة في مداواة داء الصحة العضال.

*ضوء: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه).

