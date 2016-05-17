أهلاً بالترفيه

استبشر السعوديون خيراً بقرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه، إيماناً منهم بأهمية الترفيه كرافد سياحي وشأن إنساني وثقافي، وحتى قبل أن يعرف أحد ما هو المطلوب من الهيئة، وما هي مسؤولياتها، جاءت ردود الفعل فَرِحَة يكتنفها كل الرضا والحبور.

الترفيه في معناه العام يرتبط بالترويح عن النفس وإدخال السعادة عليها، ولكن أن يكون له جهاز رسمي فهذا يعني حرص الدولة على إسعاد مواطنيها ونشر البهجة بينهم، غير أنه من المهم على الهيئة العامة للترفيه أن تشرح للمواطنين، ماذا يعني الترفيه، وما هي مكوناته، وهذا بالطبع يقودنا إلى أهمية توعية وتثقيف الناس بمفهوم الترفيه المقصود والمناط بالهيئة إدارته، وهو أمر في غاية الأهمية للمواطن وقبل ذلك للمستثمر.

في اعتقادي أن مربط الفرس في نجاح هذه الهيئة هو مدى وضوح حدود صلاحياتها وعدم تداخلها مع جهات أخرى مثل هيئة السياحة وتصنيفاتها ووزارة التجارة واشتراطاتها، فقد تتكرر المتطلبات نفسها ولكن من جهات مختلفة، قد تؤدي إلى إجهاض هذا المشروع قبل ولادته. كما أنه يجب أن يكون هناك تنسيق تام وتعاون دائم بين هذه الهيئة وبلديات المدن وأماناتها، فالملاحظ حالياً أن كل طرف من أطراف العاملين في مجال السياحة والترفيه يعمل ويخطط دون ترتيب أو تعاون مشترك، فتجد مثلا مجمّعين تجاريين في شارع واحد، وفي منطقة كاملة في مكان آخر من نفس المدينة لا يوجد بها أي مجمّع ترفيهي، وهذه نتيجة طبيعية لغياب التنسيق الذي نتحدث عنه. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل مدينة، والتركيز على إبراز الطابع الترفيهي المعروف فيها، وربط وسائل الترفيه بتراثها الحضاري وإرثها التاريخي بشكل أو بآخر.

المهم في هذا القرار أنه جاء ليعيد ترتيب هذه الإشكالات ويدفع بالمستثمرين للتنافس في تقديم الخدمات الأفضل، وجاء اختيار الأستاذ أحمد الخطيب، وهو الشخص المعروف بخلفيته الاستثمارية والبنكية، كرئيس لمجلس الهيئة العامة للترفيه، رسالة مهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن هذا القطاع مهم وحيوي، وأن الدولة تأخذ الترفيه على محمل الجد، ولن تدّخر جهداً في إنجاح هذه الهيئة بالشكل المطلوب والمأمول منها من كافة فئات الشعب.