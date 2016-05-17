أول ماكينة سعودية لتدوير فائض الطعام وتحويله لسماد

ساهم شباب سعوديون في تدوير فائض الطعام وتحويله إلى سماد عضوي عن طريق تشغيل أول ماكينة تدوير فائض الطعام بشكل تام دشنها صباح اليوم الثلاثاء أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير تستفيد منها الجمعيات الخيرية في عملية التدوير.

وأوضح المشرف على هذه الفكرة محمد أبونيان لـ"العربية.نت" أن مخلفات المنازل والمطاعم تحتوي على مخلفات عضوية "غذائية" تمثل 5 بالمئة وهي أكبر مصدر لجلب الحشرات وظهور الروائح مع العلم أن مثل هذه الأجهزة التحويلية لها فائدة من ناحية استثمار النفايات بشكل صحيح والحفاظ على البيئة.

وأشار أبونيان إلى أن ماكينة تدوير فائض الطعام، عبارة عن جهاز تحويل الأطعمة إلى سماد وآلية عمله يعتمد على ارتفاع درجة الحرارة والبكتيريا التخميرية، حيث تتحول مشتقات الأطعمة من مخلفات ترمى إلى سماد عضوي وتوجد سعات عدة منها مستخدم للمنازل أو المنشآت الصغيرة و27 كيلو كذلك المستخرج منها للزراعة و10 بالمائة، كما أن هناك سعات أكبر تصل إلى 3 طن وهي التي تستخدم في الأماكن التي تكون بها مخلفات أغذية كبيرة، لافتا الى أن مثل هذه الأجهزة لا تؤثر على البيئة وتخدم البيئة على التخلص الآمن من مخلفات أغذية إلى مخصبات للتربة.