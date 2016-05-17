الأحد.. موعد تشغيل الصالة الخامسة لمطار الملك خالد

تشهد الرياض، الأحد المقبل، بدء التشغيل الجزئي لواحد من أهم المشروعات القائمة حالياً في العاصمة، ممثلاً في الصالة الخامسة لمطار الملك خالد الدولي والمخصصة للرحلات الداخلية بين جميع مناطق المملكة. وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة الجديدة 106 آلاف متر مربع بتكلفة فاقت 1.6 مليار ريال، وهي مستقلة تماماً عن الصالات الأخرى للمطار، وتستوعب ثماني طائرات عريضة البدن، أو 16 طائرة متوسطة البدن. كما تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر.

وستعمل في هذه المرحلة بنسبة تقارب 60% من الإمكانات المتاحة فيها من بوابات عبور للركاب وغيرها من خدمات الطيران الأخرى. كذلك ستستقبل رحلات المغادرة والقدوم من الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً يومياً في الأسبوع الأول من التشغيل الجزئي.

وسيتم تبليغ المسافرين الذين ستكون رحلاتهم عبر الصالة الجديدة سواء في المغادرة أو القدوم في هذه المرحلة من قبل شركات الطيران عن طريق المواقع الرسمية ومراكز الاتصال التابعة لهم، ورسائل الجوال، ومن خلال وكالات السفر والسياحة. وسيتم نشر ذلك أيضاً عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لمطار الملك خالد الدولي.

وفيما يخص الركاب المواصلين سفرهم على رحلات دولية، سيتم نقلهم بحافلات خصصت لهذا الغرض برحلات ترددية كل 10 دقائق بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".

وستعمل الصالة بجزء من طاقتها للبوابات ممثلة بـ10 بوابات حالياً من أصل 16 بوابة. وسيتم التشغيل الكامل في المراحل المقبلة بعد إنهاء المرحلة الجزئية ومن ثم التحول الكامل للرحلات الداخلية، لذلك سوف يلاحظ زائر الصالة والمستخدمون لها تواصل الأعمال الإنشائية الأخرى، وهي في أغلبها أعمال تجميلية خارجية، إضافة لتواصل أعمال محطة المترو التي سوف ترتبط بالصالة مباشرة في المستقبل، وبالطبع يقوم على تنفيذها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أن مواقف الصالة تتسع لـ3000 سيارة، وفي مرحلة التشغيل الجزئي للصالة سوف يكون عدد 750 موقفاً متاحاً بالدور الأرضي.

يذكر أن الصالة مجهزة بمقاهٍ ومكائن خدمة ذاتية لتقديم المشروبات بصفة موقتة للمرحلة الحالية، وتجهيز مصليات ملحقة بمواقع للوضوء منفصلة بالكامل عن دورات المياه.