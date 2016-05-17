السعودية..انتهاء زمن العلمي والأدبي من المرحلة الثانوية

ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن النظام الثانوي السنوي ينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي.

وكتب العصيمي، عبر حسابه على تويتر، أن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أكد أن مرحلة العمل على تطبيق النظام الثانوي السنوي، الذي يحل محل النظام الثانوي الفصلي، تنتهي بنهاية العام الدراسي الحالي.

وأضاف المتحدث أن إحلال النظام الفصلي جرى تدريجياً مكان النظام الثانوي السنوي خلال العامين الماضيين، وسيطبق بشكل كامل في المرحلة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل، وتكتمل المرحلة الأخيرة بالصف الثالث الثانوي العام الدراسي المقبل، مع الإبقاء على نظام المقررات في المدارس التي تطبق نظام المقررات.

كما أشار إلى أنه لن يجري طباعة كتب النظام السنوي المطبق سابقاً في أي من صفوف المرحلة الثانوية العام الدراسي القادم، وإنما ستطبع كتب النظام الثانوي الفصلي الذي تعمل وكالة المناهج والبرامج حالياً على إعدادها، إضافة إلى إنهاء إجراءات طباعة كتب نظام المقررات الثانوي التي تطبق في المدارس الثانوية المحددة سلفاً إلى جانب النظام الفصلي.