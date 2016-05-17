السعودية: سجن مصري تعاطف مع جماعات إرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (مصري الجنسية)، أيد جماعات مقاتلة في سوريا مصنفة بأنها إرهابية، وتعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين إبان حكمها لمصر بحسب اعترافه، ورغبته بالخروج لسوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها ثم رجوعه عن ذلك، وعلمه برغبة أحد الأشخاص السعوديين بالخروج لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنه، ومخالفته لنظام العمل والعمال بالعمل في غير ما قدم لأجله وعند غير كفيله.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات، وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الثالثة والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل والعمال، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، ولا يسمح له بالدخول إليها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة .