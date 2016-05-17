ضبط 14 شخصاً شاركوا بخلاف عائلي أمام مستشفى بحائل

أكدت شرطة منطقة حائل، أنه تم ضبط 14 شخصاً من المشاركين في المضاربة التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى الملك خالد.

وذكرت الشرطة في بيانها، أن دوريات الأمن بمنطقة حائل، تلقت بلاغاً، بحدوث مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص "سعوديي الجنسية" بمواقف مستشفى الملك خالد بحائل، نتيجة لخلافات سابقة بينهم نتج عنها إصابة عدد منهم، وتم علاج المصابين بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، في حين ضُبط 14 شخصاً من المشاركين في المضاربة وإيقافهم تمهيداً لإحالة قضيتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بحائل طوّقت صباح اليوم الثلاثاء مستشفى الملك خالد بحائل إثر حادثة إطلاق نار في المستشفى. وأشارت مصادر من موقع الحادثة إلى إطلاق أعيرة نارية في المواقف الخارجية للمستشفى.