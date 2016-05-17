ليلة الزفاف.. سعودي يطلق عروسه لانشغالها بالجوال

طلق رجل سعودي عروسه ليلة الزفاف، بسبب انشغالها بالدردشة في جوالها مع الصديقات وبنات عائلتها.

وكشف أحد المقربين من العريس أنه "بعد انتهاء مراسم الزفاف ودخول العروسين إلى غرفة الفندق، لاحظ الزوج انشغال عروسه بالجوال، فحاول التقرب منها والتودد لها دون أن تستجيب له، وفوجئ بها تصده وتتمنع عن الرد عليه، وعندما سألها عما تفعله أجابت بأنها تراسل صديقاتها اللوائي يهنئنها بالزواج، فطلب منها تأجيل ذلك لوقت آخر فرفضت وغضبت، فسألها: هل صديقاتك أهم مني؟ فردت بالإيجاب، فاحتدم الخلاف بينهما، ليرمي الرجل على عروسه يمين الطلاق ويغادر الفندق".

وأوضح المصدر، بحسب صحيفة "الوطن" أن "القضية رفعت بعد ذلك إلى المحكمة لاستكمال إجراءات الطلاق، فحولت إلى لجنة إصلاح ذات البين، ولكن الزوج تمسك بالطلاق".

الطلاق العرسان الجدد يرتفع 50%

وفي هذا السياق، قال عضو المحكمين والمأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي إن "الطلاق بين العرسان الجدد ارتفع ليبلغ 50%، والسبب في ذلك كثرة الخلافات التي تقع في فترة الخطوبة، وعدم تفهم الزوجين فكرة أن الزواج رابط أسري غير قابل للتفكك بسهولة، وتعمد الرجال التعدد وإهدار حق الزوجة وضعف برامج التأهيل التي أطلقتها الجمعيات الخيرية، والتي ربما لا تردها إلا فئة قليلة من المقبلين على الزواج"، حسبه.

ورأى المعبي أن "من أسباب الطلاق بعد الزفاف أو في الأيام الأولى للزواج الشك الذي يتولد داخل الزوج، وعدم تفاهم الطرفين، وإغفالهما أهمية بناء حياة زوجية تملؤها الشفافية والوضوح".