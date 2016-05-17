محاضرة بكلية التقنية عن رؤية 2030 بمجال التقنية الحديثة

نظم قسم تقنية الحاسب الآلي بالكلية التقنية بمنطقة نجران، أمس، محاضرة بعنوان "رؤية المملكة 2030 في مجال التقنية الحديثة"، بحضور رؤساء الأقسام التدريبية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية، وفق ما ذكرت وكلة الأنباء السعودية "واس".

وتطرقت المحاضرة التي قدمها المحاضر علي بن عبدالله آل عتيق إلى كيفية استخدام تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية لتنويع مصادر الدخل، وأهداف الرؤية التي تخص مجال التقنية الحديثة، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية من حيث التدريب التقني والمهني، كما تطرقت إلى ثلاث ركائز.. الشغف والإصرار والفخر من أجل تحقيق تطلعات الوطن والالتزام بأعلى المعايير المهنية في العمل والحرص على تقديم الجهد والوقت في كل ما يحقق رؤية السعودية 2030.