نجل مرجع شيعي: مناسك الحج معروفة و"البراءة" ليست منها

أكد إبراهيم شمس الدين، وزير التنمية الإدارية في حكومة الوحدة الوطنية بلبنان، ونجل المرجع الديني اللبناني الشهير مهدي شمس الدين أن ما يسمى "مراسم إعلان البراءة" ليست واجباً دينياً، كما أن الحج لا يقوم به قائلا: "الحج من العبادات الواجبة ومعلومة مناسكها التعبدية، ولا يوجد ما يُذكر عن البراءة كما هو مصور اليوم".

وأشار شمس الدين إلى أن "إعلان البراءة إنما هو تعبير سياسي، ولا يمكن إعلان البراءة من الحاضرين اليوم في مناسك الحج وهم جميعاً مسلمون".

وقال: "كان يقصد بإعلان البراءة من الولايات المتحدة، فكيف ذلك وقد دخلت إيران معها باتفاق نووي أخيراً، وكيف تعلن البراءة من المشركين وتوقع معهم الاتفاقيات في الوقت ذاته".

وشدد نجل المرجع الديني اللبناني على ضرورة عدم إقحام القضايا السياسية في مناسك الحج والعمرة، مضيفاً: "الحج هو توجه خالص لعبادة الله تعالى وحده ولا شريك له، والقيام بمنسك الحج هو تطبيق عملي لبراءة من الشرك وذات مدلول إعلان البراءة وليس بحاجة إلى إقامة مراسم للإعلان عنها، حيث إن الحج تعبير كبير عن معاني الوحدة وليس للاختلاف تحت مسمى أية شعارات وكل ما يسبب الفتنة والخصومة ينبغي أن ينبذ ويترك".

وقال إبراهيم شمس الدين إن "المملكة دولة إسلامية وهي مسؤولة عن المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مؤكداً ضرورة "معاونة السعودية على خدمة الحجيج لا أن يشهر في وجهها شيء آخر".

وأضاف: "تبذل السعودية جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج وينبغي لها ذلك باعتبارها المسؤولة عن المشاعر المقدسة، كما تتوقع من الحكومات الإسلامية التعاون والانفتاح في إطار وضع قواعد التعاون بالتوافق عليها والالتزام بها".