"بطيخ الأحساء" صديق مرضى السكري في السعودية

يمتاز بحجمه الكبير وقدرته على مجابهة مرض السكري، إذ تحتكر الأحساء زراعته لتربتها المالحة والخصبة والمياه التي يحتاجها، ما يعطي "البطيخ الأحساوي" طعماً مميزاً، حيث أصبح من المنتجات الزراعية التي يفضلها عدد كبير من المستهلكين في فصل الصيف، خصوصاً المصابين بمرض السكري.

المزارع عبدالحميد الحليبي، قال لـ"العربية نت" إنه عثر الأسبوع الماضي على بطيخة عملاقة شمال واحة الأحساء، يبلغ طولها 87 سنتيمترا، في حين أوضح المزارع حسن الثويني أن البطيخ يحتاج إلى عناء وجهد كبير من المزارعين، وكمية كبيرة من المياه العذبة، ويكون صالحا للأكل فقط في شهر واحد من العام. وأضاف الثويني أنه يقضي قرابة 8 ساعات يومياً وهو بجانب سيارته لعرض البطيخ للبيع، حيث تتراوح الأسعار ما بين 30 و100 ريال للحبة الواحدة، بناءً على حجم البطيخ أو مدى نضجه.

هذه فوائده

أكد الدكتور محمد عبدالجواد لـ"العربية.نت" أن للبطيخ الأحساوي فوائد طبية، أهمها في أنه يحافظ على استقرار ضغط الدم، ويفتت حصى الكلى والمثانة، ويدر البول، ويعالج الإمساك، نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، خصوصاً عند تناوله على الريق، وعلاج لمرض النقرس، ويقاوم مرض البواسير، وعصيره يقي من الإصابة بالتيفوئيد، كما أنه مفيد جداً للمصابين بالروماتيزم، إذ يعتبر غنيا بالفيتامين Aو Bو C، كما أنه مغذ وملطف ومنعش في الأجواء الحارة.

التسويق ليس مسؤوليتنا

وأوضح مدير مديرية الزراعة في محافظة الأحساء المهندس محمود الشعيبي أن وزارة الزراعة تقدم دعماً مادياً واستشارياً لكافة المزارعين: "عملنا الأساسي هو إرشاد المزارعين من قبل مهندسين مختصين في المجال الزراعي إلى استخدام أساليب حديثة لعملية الزراعة، ووقت زراعة المحاصيل، وكيفية الزراعة المثلى لكل محصول، وتعريف المزارعين بكمية المياه التي يحتاج إليها كل محصول".