22 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية

وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية عام 2015 إلى حوالي 22 مليون مستخدم 90% منهم ينفقون ما بين 100-200 ريال شهرياً على خدمات الإنترنت وبمتوسط إنفاق شهري يقدر بحوالي 120 ريالاً.

وقالت هيئة الاتصالات في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD-16)، الذي يوافق 17 أيار/مايو من كل عام تحت شعار "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي" إن 85% منهم لديهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، و69% منهم لديهم حسابات نشطة في وسائل التواصل، وعن إجمالي عدد مستخدمي وسائل التواصل "تويتر، فيسبوك، يوتيوب، واتساب، إنستغرام، سناب شات"، في المملكة فقد بلغ ما يقارب 59 مليون مستخدم شهرياً خلال 2015 م.

وعلى صعيد متصل أشارت الهيئة إلى أن إجمالي سعات الربط الدولي للإنترنت بلغت حوالي 1500 جيغابايت/ثانية، كما تجاوزت خطوط الألياف البصرية 163000 كم.

وعن ما حققه القطاع على الصعيد الدولي مؤخراً، أفادت الهيئة بأن المملكة حققت المركز 36 في قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة، والمركز الرابع من بين 140 دولة في نسبة انتشار الهاتف المتنقل وفق تقرير التنافسية العالمي 2015 م.

كما حصدت المملكة 7 جوائز من الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك للخمس السنوات الأخيرة على التوالي منذ العام 2012 م حتى العام 2016 م، وفوز 3 من ريادي الأعمال السعوديين في المؤتمر العالمي للاتصالات 2015 ضمن أفضل 15 مؤسسة صغيرة وناشئة في العالم.